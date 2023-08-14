Вайцеховская считает, что в новом сезоне в танцах будут соперничать фигуристы Жулина и Крыловой

Обозреватель RT Елена Вайцеховская считает, что в предстоящем сезоне в российском фигурном катании ожидается очень жёсткое противостояние между танцевальными парами Александра Жулина и Анжелики Крыловой.

«Сравнивать этих специалистов, конечно же, не совсем корректно хотя бы в силу того, что Жулину сложнее: в его руках дуэт, который ещё год назад почти вплотную подобрался к своему пиковому состоянию (я имею в виду Александру Степанову и Ивана Букина) и от которого заведомо ждут очень высокого уровня результатов. Что фигуристы выйдут и оторвутся от остальных на космическое расстояние.

Когда многого ждут, становится страшно рисковать. Вспомните: пока Степанова/Букин ходили в молодых и подающих надежды, свои знаменитые твизлы-пистолетики они втыкали едва ли не в каждую программу, несмотря на то что судьи особо этот элемент не принимали. Как только ставки выросли, пистолетики отправились в запасник.

Примерно то же происходило с Синициной и Кацалаповым. Подавляющее большинство их постановок строилось по принципу надёжности — в этом заключался грандиозный плюс. Но и минус тоже был: все всегда примерно знали, чего ждать от пары на льду.

Сейчас вроде и время такое, позволяющее более активно экспериментировать, искать новый стиль, разучивать новые поддержки, но это только на первый взгляд выглядит беспроблемно. Потому что, в отличие от всех других дуэтов, Степанова и Букин не могут позволить себе проигрывать. А проиграть легко, поскольку более молодые соперники непрерывно прогрессируют, в то время как Саше и Ване хорошо бы сначала восстановить самих себя двухлетней давности. Не в их пользу ситуация, скажем прямо.

Насколько серьёзной может оказаться конкуренция внутри группы со стороны Лизы Худайбердиевой и Егора Базина, я рассуждать не берусь просто в силу того, что не знаю состояние Лизы. В прошлом сезоне у неё явно просматривались проблемы, причём не только психологического плана, и, если они не решены, всерьёз я этот дуэт не рассматривала бы в принципе.

А вот если проблемы остались в прошлом, разговор другой. Лиза и Егор потенциально способны на многое, очень амбициозны, плюс перед глазами хороший ориентир, а догонять, как известно, всегда проще, чем убегать. Но тут встаёт вопрос, насколько комфортной или дискомфортной может оказаться для Жулина работа с двумя равноценными парами. В прежние времена, во всяком случае, со стороны всегда было видно, на какой именно дуэт тренер делает основную ставку», — написала журналистка в Telegram-канале.

Ранее Елена Вайцеховская отреагировала на то, что Софья Самоделкина может перейти в сборную Казахстана.