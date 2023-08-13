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Онрубиа: ПСЖ и Мбаппе могут договориться о продлении контракта

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В «Пари Сен-Жермен» надеются на возможное продление контракта с нападающим Килианом Мбаппе.

По информации журналиста Андреса Онрубиа Рамоса, в отношениях между сторонами в последнее время появилось потепление. Не исключено, что клуб и игрок смогут договориться о продлении контракта.

Напомним, что из-за отказа француза активировать опцию продления соглашения с ПСЖ до 2025 года клуб применил санкции к футболисту. Нападающий пропустил турне команды по Японии, а также не попал в заявку на матч первого тура Лиги 1 с «Лорьяном» (0:0).

Ранее сообщалось, что Мбаппе разрешили заходить в раздевалку ПСЖ во время матча первого тура Лиги 1.

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