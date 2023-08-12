Marca: Аррисабалага приостановил переговоры с «Баварией» ради перехода в «Реал»
- Gettyimages.ru
По информации Marca, игрок вёл переговоры с «Баварией», трансфер почти был согласован, но теперь испанец намерен перейти в «Реал».
Как сообщают СМИ, мадридский клуб арендует игрока без права выкупа. Сделка будет закрыта в ближайшие часы.
Напомним, что основной голкипер «Реала» Тибо Куртуа на тренировке порвал крестообразную связку колена. Он перенесёт операцию и пропустит почти весь сезон.
Ранее Куртуа высказался о травме, которую он получил на тренировке.