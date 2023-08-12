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Marca: Аррисабалага приостановил переговоры с «Баварией» ради перехода в «Реал»

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Вратарь лондонского «Челси» Кепа Аррисабалага продолжит карьеру в мадридском «Реале».
Marca: Аррисабалага приостановил переговоры с «Баварией» ради перехода в «Реал»
  • Gettyimages.ru

По информации Marca, игрок вёл переговоры с «Баварией», трансфер почти был согласован, но теперь испанец намерен перейти в «Реал».

Как сообщают СМИ, мадридский клуб арендует игрока без права выкупа. Сделка будет закрыта в ближайшие часы.

Напомним, что основной голкипер «Реала» Тибо Куртуа на тренировке порвал крестообразную связку колена. Он перенесёт операцию и пропустит почти весь сезон.

Ранее Куртуа высказался о травме, которую он получил на тренировке.

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