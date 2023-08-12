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Дембеле заявил, что рад перейти из «Барселоны» в ПСЖ

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Нападающий Усман Дембеле прокомментировал свой переход в «Пари Сен-Жермен» из «Барселоны».
Дембеле заявил, что рад перейти из «Барселоны» в ПСЖ
  • Gettyimages.ru

«Я очень рад перейти в ПСЖ и не могу дождаться, когда смогу сыграть за парижскую команду. Надеюсь, что в Париже я продолжу расти и заставлю всех болельщиков мной гордиться», — приводит слова Дембеле сайт ПСЖ.

12 августа парижане объявили о подписании с нападающим контракта до 2028 года.

По данным СМИ, ПСЖ заплатил каталонскому клубу €50 млн за 26-летнего француза.

Ранее нападающий Гарри Кейн после перехода в мюнхенскую «Баварию» поблагодарил болельщиков лондонского «Тоттенхэм Хотспур» за поддержку.

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