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Во Франции сообщили, что Мбаппе могут запретить посещать стадион ПСЖ

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Руководство «Пари Сен-Жермен» хочет запретить нападающему Килиану Мбаппе посещать домашний стадион команды «Парк де Пренс».
Во Франции сообщили, что Мбаппе могут запретить посещать стадион ПСЖ
  • Gettyimages.ru
  • © Ian MacNicol

Как сообщает Le10sport со ссылкой на журналиста Жюльена Лоренса, запретив 24-летнему французу появляться на стадионе, в ПСЖ хотят ещё сильнее подчеркнуть отстранённость нападающего от клуба.

Напомним, что нападающий отказался от опции автоматического продления контракта с парижским клубом на сезон-2024/25 и летом 2024 года может стать свободным агентом. По данным СМИ, он хочет перейти в мадридский «Реал».

В прошедшем сезоне Мбаппе забил 41 мяч и отдал 10 результативных передач в 43 матчах за парижан во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Мбаппе может пропустить все августовские матчи ПСЖ в Лиге 1.

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