Самсонова победила Бенчич и вышла в полуфинал турнира в Монреале
Встреча продолжалась 1 час 49 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:4.
24-летняя россиянка восемь раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из пяти заработанных.
В следующем круге она сыграет с победительницей игры между соотечественницей Дарьей Касаткиной и уроженкой Москвы Еленой Рыбакиной из Казахстана.
Ранее Касаткина обыграла чешку Марию Боузкову и вышла в четвертьфинал турнира WTA в Монреале.