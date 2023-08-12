Самсонова победила Бенчич и вышла в полуфинал турнира в Монреале

Российская теннисистка Людмила Самсонова одержала победу над швейцаркой Белиндой Бенчич в матче четвёртого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Монреале (Канада).

Встреча продолжалась 1 час 49 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:4.

24-летняя россиянка восемь раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из пяти заработанных.

В следующем круге она сыграет с победительницей игры между соотечественницей Дарьей Касаткиной и уроженкой Москвы Еленой Рыбакиной из Казахстана.

Ранее Касаткина обыграла чешку Марию Боузкову и вышла в четвертьфинал турнира WTA в Монреале.