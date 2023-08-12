Узнать больше

Самсонова победила Бенчич и вышла в полуфинал турнира в Монреале

Короткая ссылка
Российская теннисистка Людмила Самсонова одержала победу над швейцаркой Белиндой Бенчич в матче четвёртого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Монреале (Канада).

Встреча продолжалась 1 час 49 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:4.

24-летняя россиянка восемь раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из пяти заработанных.

В следующем круге она сыграет с победительницей игры между соотечественницей Дарьей Касаткиной и уроженкой Москвы Еленой Рыбакиной из Казахстана.

Ранее Касаткина обыграла чешку Марию Боузкову и вышла в четвертьфинал турнира WTA в Монреале.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить