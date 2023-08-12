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Гол Герры помог «Валенсии» обыграть «Севилью» в матче первого тура Примеры

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«Валенсия» одержала победу над «Севильей» в матче первого тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» завершилась со счётом 2:1.

В составе «Валенсии» мячи забили Муктар Дьякаби на 60-й минуте и Хави Герра на 89-й. У «Севильи» отличился Юссеф Эн-Несири на 70-й.

В сезоне-2022/23 «Валенсия» завершила своё выступление в Примере на 16-м месте в таблице с 42 очками. «Севилья» заняла 12-е место (49).

Ранее «Санта-Колома» из Андорры на своём поле потерпела поражение от нидерландского «Алкмара» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.

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