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El Chiringuito: Неймар согласовал контракт с «Барселоной»

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Нападающий Неймар согласовал условия контракта с «Барселоной».
El Chiringuito: Неймар согласовал контракт с «Барселоной»
  • Gettyimages.ru

Как сообщает El Chiringuito в соцсетях, клуб и футболист согласовали контракт по схеме «2 + 1».

Отмечается, что для перехода теперь нужно, чтобы Неймар расторг контракт с ПСЖ.

В прошедшем сезоне 31-летний бразилец забил 18 мячей и отдал 17 результативных передач в 29 матчах за ПСЖ во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что ПСЖ дал согласие на переход Неймара в «Барселону».

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