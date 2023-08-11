El Chiringuito: Неймар согласовал контракт с «Барселоной»
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Как сообщает El Chiringuito в соцсетях, клуб и футболист согласовали контракт по схеме «2 + 1».
Отмечается, что для перехода теперь нужно, чтобы Неймар расторг контракт с ПСЖ.
В прошедшем сезоне 31-летний бразилец забил 18 мячей и отдал 17 результативных передач в 29 матчах за ПСЖ во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
Ранее сообщалось, что ПСЖ дал согласие на переход Неймара в «Барселону».