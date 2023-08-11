«РБ Спорт»: защитник «Ростова» Осипенко пропустит месяц из-за травмы

Защитник «Ростова» Максим Осипенко получил мышечную травму.

Как сообщает «РБ Спорт», 29-летний россиянин из-за повреждения выбыл на месяц.

Таким образом, защитник может пропустить матчи «Ростова» с казанским «Рубином», «Сочи», «Пари Нижний Новгород» и московским «Динамо» в Российской премьер-лиге (РПЛ) и встречу третьего тура группового этапа Пути РПЛ с московским «Локомотивом» в Кубке России.

В нынешнем сезоне Осипенко принял участие в трёх матчах и забил один мяч. Его контракт с клубом из Ростова-на-Дону рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что «Ростов» проиграл екатеринбургскому «Уралу» в матче второго тура Пути РПЛ Кубка России.