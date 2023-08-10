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Le Parisien: Мбаппе заявил президенту ПСЖ, что этим летом останется в клубе

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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе заявил президенту «Пари Сен-Жермен» Нассеру Аль-Хелаифи, что не станет переходить в мадридский «Реал» в текущее летнее трансферное окно и останется в парижском клубе.
Le Parisien: Мбаппе заявил президенту ПСЖ, что этим летом останется в клубе
  • Gettyimages.ru
  • © Eurasia Sport Images

Футболист сообщил об этом во время личного общения с президентом парижан на тренировочной базе клуба 8 августа, сообщает Le Parisien.

Отмечается, что 24-летний форвард уверил руководство, что отработает свой последний год по контракту.

Мбаппе был исключён из состава ПСЖ на предсезонный сбор в Японии. Игрок отказался использовать опцию продления контракта до 2025 года.

Ранее сообщалось, что Мбаппе не примет участия в матче первого тура Лиги 1 с «Лорьяном», который состоится 12 августа.

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