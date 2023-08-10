Le Parisien: Мбаппе заявил президенту ПСЖ, что этим летом останется в клубе
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Футболист сообщил об этом во время личного общения с президентом парижан на тренировочной базе клуба 8 августа, сообщает Le Parisien.
Отмечается, что 24-летний форвард уверил руководство, что отработает свой последний год по контракту.
Мбаппе был исключён из состава ПСЖ на предсезонный сбор в Японии. Игрок отказался использовать опцию продления контракта до 2025 года.
Ранее сообщалось, что Мбаппе не примет участия в матче первого тура Лиги 1 с «Лорьяном», который состоится 12 августа.