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Феофанова: на ЧР-2013 высоту 4,10 м я забаранила и больше никогда не приходила на стадион

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Прыгунья с шестом Светлана Феофанова рассказала, почему приняла решение завершить карьеру в 2013-м.
Феофанова: на ЧР-2013 высоту 4,10 м я забаранила и больше никогда не приходила на стадион
  • Gettyimages.ru
  • © Ian Walton

«Подсознательно, когда ты выходишь на маленькую высоту, сложно собраться. Думаешь, что сейчас на одной ноге перепрыгнешь и пойдёшь отдыхать. Звучит бредово, но факт: на высоте 4,10 м на чемпионате России я забаранила. Ушла со стадиона и больше никогда не приходила, даже на тренировку», — цитирует Феофанову Sports.ru 

43-летняя Феофанова является первой рекордсменкой Европы и мира в истории России по прыжкам с шестом. На её счету серебряная и бронзовая медали Олимпийских игр, также спортсменка становилась чемпионом, серебряным и бронзовым призёром чемпионатов мира и двукратным чемпионом Европы. Личный рекорд спортсменки в прыжках с шестом —4,88 м.

Ранее Феофанова высказалась о двукратной чемпионке Игр Елене Исинбаевой.

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