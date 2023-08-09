Грулёв оформил дубль и вновь вывел «Динамо» вперёд в Кубке России с «Краснодаром»

Московское «Динамо» вышло вперёд в матче второго тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России по футболу с «Краснодаром».

Вячеслав Грулёв забил мяч на 68-й минуте. Ранее у бело-голубых с пенальти отличился Даниил Фомин (31-я), а затем Вячеслав Грулёв (34-я).

У «быков» голы на свой счёт записали Мозес Кобнан (47-я) и Никита Кривцов (41-я). А Ильдар Ахметов (45-я) не смог реализовать пенальти.

Счёт в матче на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» — 3:2 в пользу коллектива Марцела Лички.

Ранее сообщалось, что «Динамо» и «Краснодар» опубликовали стартовые составы на матч Кубка России.