Узнать больше

AS: ПСЖ не продаст Неймара дешевле €150 млн

Короткая ссылка
«Пари Сен-Жермен» хочет получить не менее €150 млн за трансфер нападающего Неймара.
AS: ПСЖ не продаст Неймара дешевле €150 млн
  • Gettyimages.ru

Игрок решил покинуть парижан ещё в июне, тогда руководство клуба сообщило игроку, что не продаст его дешевле €150 млн, сообщает AS.

Отмечается, что французский клуб также готов отдать форварда в аренду, чтобы сэкономить часть денег, которые были бы потрачены на его зарплату.

5 августа Неймар удалил из социальной сети информацию о том, что он является игроком парижского клуба. Напомним, что бразилец в 2017 году перешёл из «Барселоны» в ПСЖ за рекордные €222 млн.

Ранее Неймар не принял участие в вечерней тренировке команды 8 августа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить