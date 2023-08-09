AS: ПСЖ не продаст Неймара дешевле €150 млн

«Пари Сен-Жермен» хочет получить не менее €150 млн за трансфер нападающего Неймара.

Игрок решил покинуть парижан ещё в июне, тогда руководство клуба сообщило игроку, что не продаст его дешевле €150 млн, сообщает AS.

Отмечается, что французский клуб также готов отдать форварда в аренду, чтобы сэкономить часть денег, которые были бы потрачены на его зарплату.

5 августа Неймар удалил из социальной сети информацию о том, что он является игроком парижского клуба. Напомним, что бразилец в 2017 году перешёл из «Барселоны» в ПСЖ за рекордные €222 млн.

Ранее Неймар не принял участие в вечерней тренировке команды 8 августа.