Узнать больше

Сборная России по пляжному футболу не смогла выйти в финал Игр стран СНГ

Короткая ссылка
Сборная России по пляжному футболу не смогла оформить выход в финал II Игр стран СНГ в Белоруссии.
Сборная России по пляжному футболу не смогла выйти в финал Игр стран СНГ
  • РИА Новости

Российская команда в Минске уступила сборной Ирана в полуфинальном матче. Основное и дополнительное время завершилось вничью (4:4). В серии пенальти точнее оказались «Принцы Персии» (4:3).

В другом полуфинале сыграют сборные Белоруссии и Омана.

Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа с участием более 2 тыс. спортсменов из 22 стран. Игры проводятся в открытом формате. Всего в ходе соревнований  разыгрывается 246 комплектов медалей. Победителей и призёров определят в 20 видах спорта.

Ранее сообщалось, что сборная России завоевала 23 медали в третий день Игр стран СНГ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить