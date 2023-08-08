Сборная России по пляжному футболу не смогла выйти в финал Игр стран СНГ

Сборная России по пляжному футболу не смогла оформить выход в финал II Игр стран СНГ в Белоруссии.

Российская команда в Минске уступила сборной Ирана в полуфинальном матче. Основное и дополнительное время завершилось вничью (4:4). В серии пенальти точнее оказались «Принцы Персии» (4:3).

В другом полуфинале сыграют сборные Белоруссии и Омана.

Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа с участием более 2 тыс. спортсменов из 22 стран. Игры проводятся в открытом формате. Всего в ходе соревнований разыгрывается 246 комплектов медалей. Победителей и призёров определят в 20 видах спорта.

Ранее сообщалось, что сборная России завоевала 23 медали в третий день Игр стран СНГ.