Гранат назвал защиту самым слабым звеном в «Спартаке»
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Защита — самое слабое звено в «Спартаке». Радует, что туда уже пришло усиление. Думаю, что одного Рябчука будет мало. Красно-белым необходим центральный защитник, это все уже давно поняли», — цитирует Граната «Чемпионат».
Экс-футболист московского «Динамо» не стал оценивать игру защитника Олега Рябчука.
«Если футболист стоит шесть миллионов, то почему не заплатить за него такие деньги? Посмотрим, как себя проявит на футбольном поле», — добавил Гранат.
Рябчук 7 августа подписал с красно-белыми контракт сроком на три года. Он будет играть под вторым номером.
Красно-белые по итогам четырех туров с девятью очками лидируют в чемпионате России. «Краснодар» (девять очков) уступает столичной команде по дополнительным показателям.
Ранее Леонид Слуцкий заявил, что «Спартак» переплатил за Рябчука.