Гранат назвал защиту самым слабым звеном в «Спартаке»

Бывший защитник сборной России по футболу Владимир Гранат считает, что московскому «Спартаку» стоит первым делом усилить линию обороны.

«Защита — самое слабое звено в «Спартаке». Радует, что туда уже пришло усиление. Думаю, что одного Рябчука будет мало. Красно-белым необходим центральный защитник, это все уже давно поняли», — цитирует Граната «Чемпионат».

Экс-футболист московского «Динамо» не стал оценивать игру защитника Олега Рябчука.

«Если футболист стоит шесть миллионов, то почему не заплатить за него такие деньги? Посмотрим, как себя проявит на футбольном поле», — добавил Гранат.

Рябчук 7 августа подписал с красно-белыми контракт сроком на три года. Он будет играть под вторым номером.

Красно-белые по итогам четырех туров с девятью очками лидируют в чемпионате России. «Краснодар» (девять очков) уступает столичной команде по дополнительным показателям.

Ранее Леонид Слуцкий заявил, что «Спартак» переплатил за Рябчука.