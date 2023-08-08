Колосков — о переходе Оздоева в ПАОК: у меня никакой радости по этому поводу нет

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что полузащитнику Магомеду Оздоеву не стоило переходить в греческий ПАОК.

«Радоваться надо, когда игроки переходят в «Реал», «Барселону», «Баварию» и в «Манчестер Сити». А тут — посредственная команда, рядовая. Чем она лучше клубов, которые у нас есть в России?» — цитирует Колоскова «Матч ТВ».

Он дал понять, что абсолютно не впечатлён решением российского хавбека.

«Он же, наверное, рад, что трудоустроен и будет играть в команде. У меня же никакой радости по этому поводу нет», — добавил Колосков.

ПАОК объявил о переходе Оздоева 7 августа. Контракт подписан до 2025 года.

На счету 30-летнего полузащитника пять голов и четыре результативные передачи в 29 матчах за «Фатих» во всех турнирах в сезоне-2022/23.

Ранее сообщалось, что Оздоев будет зарабатывать в ПАОКе €1,3 млн за сезон.