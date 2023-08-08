«Локомотив» готов отпустить Пиняева в другой клуб минимум за €30 млн
- globallookpress.com
- © Alexander Kulebyakin
«Нам никаких предложений не поступало. Чтобы предложение по нему рассматривалось, должна быть предложена суперсумма, от которой мы не сможем отказаться — €30 млн», — цитирует Ульянова Sport24.
Пиняев в прошедшем сезоне выступал за самарские «Крылья Советов» и «Локомотив». Суммарно 18-летний полузащитник забил шесть мячей и отдал три результативные передачи в 27 матчах во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что Пиняев признан лучшим молодым игроком России в сезоне-2022/23.