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«Локомотив» готов отпустить Пиняева в другой клуб минимум за €30 млн

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Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов сообщил, что полузащитник Сергей Пиняев продолжит выступать за московскую команду в сезоне-2023/24.
«Локомотив» готов отпустить Пиняева в другой клуб минимум за €30 млн
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Нам никаких предложений не поступало. Чтобы предложение по нему рассматривалось, должна быть предложена суперсумма, от которой мы не сможем отказаться — €30 млн», — цитирует Ульянова Sport24.

Пиняев в прошедшем сезоне выступал за самарские «Крылья Советов» и «Локомотив». Суммарно 18-летний полузащитник забил шесть мячей и отдал три результативные передачи в 27 матчах во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Пиняев признан лучшим молодым игроком России в сезоне-2022/23.

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