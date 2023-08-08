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«Сочи» предлагал Жоаозиньо остаться на административной или тренерской должности

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Президент «Сочи» Борис Ротенберг сообщил о том, что полузащитник Жоаозиньо мог остаться в клубе на административной или тренерской должности.
«Сочи» предлагал Жоаозиньо остаться на административной или тренерской должности
  • РИА Новости

«Я ему сказал: «Если есть желание, можешь остаться в клубе, работу мы тебе найдём». Но он ещё хочет поиграть. Если он не найдёт клуб, то может спокойно приезжать в «Сочи», — цитирует Ротенберга «Матч ТВ».

Контракт Жоаозиньо с «Сочи» истёк 30 июня. 34-летний латиноамериканский футболист выступал за приморскую команду с 2020 по 2023 год. Также он играл за «Краснодар» и московское «Динамо».

Ранее Жоаозиньо допустил, что может вернуться в Россию.

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