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«Спортинг» представил форму с инициалами Роналду

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Лиссабонский «Спортинг» представил форму с инициалами и названием бренда нападающего Криштиану Роналду.
«Спортинг» представил форму с инициалами Роналду
  • Gettyimages.ru
  • © Pablo Morano/MB Media

Третий комплект клуба в сезоне-2023/24 будет посвящён 20-летию домашнего стадиона «Жозе Алваладу», официальное открытие которого состоялось 6 августа 2003 года матчем «Спортинг» — «Манчестер Юнайтед». После этой встречи английский клуб приобрёл будущего пятикратного обладателя «Золотого мяча».

Напомним, что Роналду выступал за взрослую команду «Спортинга» с 2002 по 2003 год. В настоящий момент он защищает цвета саудовского «Аль-Насра».

Ранее сообщалось, что Винисиус Жуниор приобрёл бриллиантовый кулон в честь Роналду.

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