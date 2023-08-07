«Спортинг» представил форму с инициалами Роналду

Лиссабонский «Спортинг» представил форму с инициалами и названием бренда нападающего Криштиану Роналду.

Третий комплект клуба в сезоне-2023/24 будет посвящён 20-летию домашнего стадиона «Жозе Алваладу», официальное открытие которого состоялось 6 августа 2003 года матчем «Спортинг» — «Манчестер Юнайтед». После этой встречи английский клуб приобрёл будущего пятикратного обладателя «Золотого мяча».

Напомним, что Роналду выступал за взрослую команду «Спортинга» с 2002 по 2003 год. В настоящий момент он защищает цвета саудовского «Аль-Насра».

Ранее сообщалось, что Винисиус Жуниор приобрёл бриллиантовый кулон в честь Роналду.