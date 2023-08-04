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Червиченко: победная серия «Спартака» прервётся в Казани или Екатеринбурге

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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что фортуна помогла московской команде одержать две победы подряд на старте чемпионата России по футболу сезона-2023/24.
Червиченко: победная серия «Спартака» прервётся в Казани или Екатеринбурге
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander

«Секрет «Спартака» в том, что он играл со слабыми командами и ему везло. Победная серия прервётся если не в Казани, то в Екатеринбурге. «Оренбург» два раза вёл по счёту, потом один рикошет, сумбурная атака — и всё, «Спартак» уже выигрывает», — цитирует Червиченко Sport24.

Он уверен, что красно-белым точно не будет проще в игре с «Рубином», чем в матче с «Оренбургом».

«Может быть, и выиграют с минимальным счётом. Всё-таки «Рубин» — команда, которая поднялась из Первой Лиги. У игроков ещё может присутствовать какая-то робость — хотя...», — добавил Червиченко.

«Спартак» в первых двух турах обыграл на своём поле «Оренбург» (3:2) и калининградскую «Балтику» (2:1). Матч с «Рубином» пройдёт в Казани 5 августа. Игра начнётся в 17:30 мск.

Ранее нападающий «Спартака» Квинси Промес прокомментировал выступление команды в начале сезона.

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