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Бестемьянова: на мой взгляд, Самоделкину в России недостаточно ценили

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова отреагировала на то, что Софья Самоделкина может перейти в сборную Казахстана.
Бестемьянова: на мой взгляд, Самоделкину в России недостаточно ценили
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Софья — очень талантливая девочка. Конечно, будет жалко, если она всё-таки решит выступать за сборную Казахстана. Понятно, что незаменимых нет, но, на мой взгляд, её в России недостаточно ценили. Давайте не забывать, что ещё в прошлом году Самоделкина заняла четвёртое место на чемпионате страны, но не попала в состав национальной команды. Сейчас же она абсолютно осознанно двигается туда, где в неё поверят. Достаточно того, что фигуристка получит возможность соревноваться на международных турнирах. Как и все мы, девочка положила всю свою жизнь на плаху спорта, но, повторюсь, оказалась обделена вниманием. Другого выбора не осталось. В Казахстане же у Софьи не будет сильной конкуренции и она наконец станет номером один», — сказала Бестемьянова в интервью RT.

Ранее сообщалось, что Самоделкина продолжит тренироваться в ЦСКА после смены гражданства.

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