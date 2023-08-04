Узнать больше

Роднина объяснила тенденцию на смену спортивного гражданства среди фигуристов

Короткая ссылка
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию депутат Госдумы Ирина Роднина на фоне возможного перехода Софьи Самоделкиной в сборную Казахстана прокомментировала отъезд российских спортсменов в другие федерации.
Роднина объяснила тенденцию на смену спортивного гражданства среди фигуристов
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

«Я не могу назвать отъезд отечественных фигуристок в другие сборные тенденцией. Дело в том, что Софье всего 16 лет. А до 18 такие вопросы на законодательном уровне вольны решать только её родители. Они несут полную ответственность за ребёнка. Можно предположить, что их мнение тут решающее. Понятно, что некоторые девушки уезжают, но это скорее частные случаи. И уж точно не собираются менять спортивное гражданство первые номера. В остальном подобный отсев — абсолютно нормальное явление для фигурного катания», — заявила Роднина в интервью RT.

Ранее сообщалось, что Самоделкина продолжит тренироваться в ЦСКА после смены гражданства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить