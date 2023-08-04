Роднина объяснила тенденцию на смену спортивного гражданства среди фигуристов

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию депутат Госдумы Ирина Роднина на фоне возможного перехода Софьи Самоделкиной в сборную Казахстана прокомментировала отъезд российских спортсменов в другие федерации.

«Я не могу назвать отъезд отечественных фигуристок в другие сборные тенденцией. Дело в том, что Софье всего 16 лет. А до 18 такие вопросы на законодательном уровне вольны решать только её родители. Они несут полную ответственность за ребёнка. Можно предположить, что их мнение тут решающее. Понятно, что некоторые девушки уезжают, но это скорее частные случаи. И уж точно не собираются менять спортивное гражданство первые номера. В остальном подобный отсев — абсолютно нормальное явление для фигурного катания», — заявила Роднина в интервью RT.

Ранее сообщалось, что Самоделкина продолжит тренироваться в ЦСКА после смены гражданства.