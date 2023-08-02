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Ротенберг предложил провести матч между командами КХЛ и НХЛ в Африке

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Главный тренер СКА Роман Ротенберг не исключил, что может состояться матч между командами Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Кейптауне (ЮАР).

«На клубном уровне ничего не запрещает проводить международные матчи. Такие соревнования можно проводить в Южной Африке, в Индии. Почему бы не провести матчи между КХЛ и НХЛ в Кейптауне — между чемпионами лиг? Нет никаких препятствий, это только вопрос экономики», — цитирует Ротенберга «Чемпионат».

КХЛ и НХЛ уже проводили товарищеские матчи. Магнитогорский «Металлург» в 2008 году потерпел поражение в Берне на Кубке Виктории от «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:4). В 2010 году рижское «Динамо» дома проиграло «Финикс Койотс» (1:3), а СКА на своём льду взял верх над «Каролина Харрикейнз» (5:3).

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