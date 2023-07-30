В Польше после матча «Шлёнска» белорусскому фанату порвали шарф из-за русской речи

Белорусский болельщик «Шлёнска» по имени Константин сообщил, что после матча второго тура чемпионата Польши по футболу с «Заглембе» ему порвали шарф из-за русской речи.

«После игры мы с другом шли к автобусной остановке, и один силезский болельщик, услышав, что мы говорим по-русски, подошёл к нам и спросил: «Вы из Польши?» После того, как я ответил, что мы из Белоруссии, он порвал мой шарф и ушёл», — написал Константин в Twitter.

Белорусский болельщик также отметил, что не собирался драться и понимал мотивы поляка, из-за чего не мог разрешить этот конфликт словами.

Директор по коммуникациям «Шлёнска» Патрик Заленчный принёс извинения пострадавшему болельщику за инцидент.

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» заинтересован в переходе сербского защитника немецкого «Бохума» Эрхана Машовича.