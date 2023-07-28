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Тренер по плаванию Свистак: иногда на тренировках бывает больно смотреть на то, что мы вытворяем

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Тренер Марина Свистак рассказала о тренировках чемпиона России Ильи Бородина.
Тренер по плаванию Свистак: иногда на тренировках бывает больно смотреть на то, что мы вытворяем
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«Иногда на тренировках бывает реально больно смотреть на то, что мы вытворяем. Жалко спортсмена в такие минуты бывает, не представляете как. Но я не знаю, как по-другому можно привести ученика к результату. Когда Илюха первый раз проплыл эту дистанцию на первенстве области в 2017 году, ему она вообще не понравилась. Я, надо сказать, его понимала. «Дельфин» в те годы у нас худо-бедно ещё шёл, а со спиной была совсем беда.

Помогли обстоятельства. В тот год ребятам, которые прошли через «Весёлого дельфина», было разрешено стартовать на юношеском первенстве федеральных округов по короткой воде. Мы стали изучать программу, и всё складывалось в пользу того, чтобы попробовать ещё раз проплыть 400 м. Тем более что в 25-метровом бассейне всё воспринимается немножечко по-другому, полегче. На те соревнования от нашей школы поехал другой тренер, я осталась дома, и без меня Илья там выиграл. Вот мы с ним и решили: какой смысл отказываться от комплекса, если так хорошо всё пошло?» — заявила Свистак в интервью RT.

Ранее Колесников выиграл второе золото за день на Кубке России по плаванию.

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