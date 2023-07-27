L'Équipe: «Лион» договорился с «Динамо» о трансфере Сазонова

Французский «Лион» договорился с московским «Динамо» о переходе футболиста команды Сабы Сазонова.

Сумма трансфера 21-летнего защитника составит €3 млн, контракт будет рассчитан на пять лет, но до конца сезона-2023/24 он будет играть на правах аренды за бельгийский «Моленбек», сообщает L'Équipe.

В сезоне-2022/23 Сазонов принял участие в 33 матчах за «Динамо», в которых отметился одним забитым мячом. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее глава селекционного отдела «Страсбура» Лоик Дезире опроверг информацию об интересе клуба к полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну.