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L'Équipe: «Лион» договорился с «Динамо» о трансфере Сазонова

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Французский «Лион» договорился с московским «Динамо» о переходе футболиста команды Сабы Сазонова.
L'Équipe: «Лион» договорился с «Динамо» о трансфере Сазонова
  • РИА Новости

Сумма трансфера 21-летнего защитника составит €3 млн, контракт будет рассчитан на пять лет, но до конца сезона-2023/24 он будет играть на правах аренды за бельгийский «Моленбек», сообщает L'Équipe.

В сезоне-2022/23 Сазонов принял участие в 33 матчах за «Динамо», в которых отметился одним забитым мячом. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее глава селекционного отдела «Страсбура» Лоик Дезире опроверг информацию об интересе клуба к полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну.

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