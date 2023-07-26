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Клаудиньо заявил, что готов перейти из «Зенита» во «Фламенго»

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Полузащитник санкт-петербургский «Зенита» Клаудиньо высказался о возможном переходе в бразильский «Фламенго».
Клаудиньо заявил, что готов перейти из «Зенита» во «Фламенго»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Готов играть за «Фламенго», если клубы договорятся. Уважаю «Зенит», поэтому не собираюсь добиваться своего ухода любой ценой. Если стороны придут к соглашению, хорошо. А пока я продолжаю выполнять условия своего контракта», — приводит слова полузащитника бразильский журналист Вене Касагранде на своём YouTube-канале.

В нынешнем сезоне 26-летний бразилец забил один мяч в трёх матчах за сине-бело-голубых. Его контракт с санкт-петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что «Зенит» не устроило предложение «Фламенго» по Клаудиньо.

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