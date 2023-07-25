Матыцин: мировое сообщество приезжает в Россию, потому что ощущают здесь атмосферу спорта

Министр спорта России Олег Матыцин подчеркнул важность проведения Летних Игр Сурдлимпийцев в Уфе (Башкортостан).

Мировое сообщество всегда приезжает в Россию, потому что здесь люди ощущают историю, атмосферу спорта, консолидации, единения. Такой символ спорта как дружба — он сегодня как никогда важен. Недаром соревнования проводятся под лозунгом «Мы вместе. Спорт», — цитирует Матыцина пресс-служба Минспорта.

24 июля в столице Башкортостана состоялась торжественная церемония открытия Летних Игр Сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт». В соревнованиях принимают участие спортсмены из 26 стран.

Церемония открытия состоялась на стадионе «Уфа-Арена».

Ранее Матыцин заявил, что российские спортсмены после смены гражданства не смогут рассчитывать на большое количество мер социальной поддержки.