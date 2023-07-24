Источник: «Бавария» готовит новое предложение по Кейну в размере €100 млн

Мюнхенская «Бавария» собирается сделать следующий шаг по трансферу 29-летнего нападающего «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна.

Руководители клубов находятся в постоянном контакте, и ожидается, что мюнхенский клуб приблизится к отметке в €100 млн, которую установил для себя в качестве лимита, — сообщает Bayern & Germany.

В сезоне-2022/23 29-летний нападающий провёл за «Тоттенхэм» 48 матчей во всех турнирах, забил 30 мячей и сделал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.

Ранее Кейн отклонил предложение клуба о продлении контракта.