Источник: «Бавария» готовит новое предложение по Кейну в размере €100 млн
Руководители клубов находятся в постоянном контакте, и ожидается, что мюнхенский клуб приблизится к отметке в €100 млн, которую установил для себя в качестве лимита, — сообщает Bayern & Germany.
В сезоне-2022/23 29-летний нападающий провёл за «Тоттенхэм» 48 матчей во всех турнирах, забил 30 мячей и сделал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.
Ранее Кейн отклонил предложение клуба о продлении контракта.