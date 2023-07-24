La Gazzetta dello Sport: «Аль-Хиляль» предложил «Челси» €50 млн за Лукаку

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку может продолжить карьеру в саудовском «Аль-Хиляле».

Саудовский клуб готов заплатить за бельгийца €50 млн, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что лондонцы теряют терпение из-за срыва перехода форварда в «Интер» и неопределённости с «Ювентусом», поэтому оказывают на игрока давление, чтобы тот определился со своим будущим.

Лукаку в сезоне-2022/23 выступал в аренде в «Интере». В 36 матчах за команду во всех турнирах он забил 14 мячей и отдал семь голевых передач. Вместе с командой игрок вышел в финал Лиги чемпионов, где уступил «Манчестер Сити» (0:1).

Ранее миланский «Интер» и туринский «Ювентус» сделали новые предложения по Лукаку.