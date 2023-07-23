Гол Кокорина помог «Фиорентине» разгромить команду третьего дивизиона Италии

«Фиорентина» нанесла разгромное поражение команде третьего по силе дивизиона Италии «Катандзаро» в товарищеском матче.

Встреча на стадионе «Виола Парк» завершилась со счётом 3:0.

Отличились Жонатан Иконе (54-я минута), Роландо Мандрагора (61) и Александр Кокорин (90+1).

Прошедший сезон Кокорин провёл в аренде в кипрском «Арисе». Его признали лучшим игроком чемпионата по версии Ассоциации футболистов Кипра. Контракт нападающего с «Фиорентиной» рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Кокорина предлагали клубам Серии А и Серии Б.