Гол Кокорина помог «Фиорентине» разгромить команду третьего дивизиона Италии
- Legion-Media
Встреча на стадионе «Виола Парк» завершилась со счётом 3:0.
Отличились Жонатан Иконе (54-я минута), Роландо Мандрагора (61) и Александр Кокорин (90+1).
Прошедший сезон Кокорин провёл в аренде в кипрском «Арисе». Его признали лучшим игроком чемпионата по версии Ассоциации футболистов Кипра. Контракт нападающего с «Фиорентиной» рассчитан до 30 июня 2024 года.
Ранее сообщалось, что Кокорина предлагали клубам Серии А и Серии Б.