Юран считает, что удаление сломало игру «Пари НН» в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран не исключил, что без удаления команда из Нижнего Новгорода могла бы добиться положительного результата в матче первого тура чемпионата России по футболу с петербургским «Зенитом».

«План, который был на эту игру, он, в принципе, работал, потому что неделю готовились, разбирались, смотрели турнир, который проводили в Санкт-Петербурге. В целом до красной карточки план работал. К сожалению, красная карточка сломала игру», — цитирует Юрана ТАСС.

Игра в Нижнем Новгороде завершилась со счётом 2:0 в пользу коллектива Сергея Семака. Мячи забил Матео Кассьерра (57-я, 83-я минуты). Нижегородская команда осталась в меньшинстве во втором тайме после удаления Виктора Александрова (51-я).

Ранее сообщалось, что первое удаление в РПЛ сезона-2023/24 заработал защитник «Пари НН» в матче с «Зенитом».