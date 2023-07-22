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Семак объяснил, почему Малком не попал в стартовый состав «Зенита»

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что клуб решил поберечь нападающего Малкома из-за возможного трансфера.
Семак объяснил, почему Малком не попал в стартовый состав «Зенита»
  • Gettyimages.ru

«Пока ведутся переговоры, мы решили его поберечь и обезопасить от всякого рода риска», — сказал Семак в эфире телеканала «Матч Премьер».

По информации СМИ, в услугах Малкома заинтересован саудовский «Аль-Хиляль». Контракт нападающего с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

26-летний форвард сборной Бразилии принял участие в матче за Суперкубок России с московским ЦСКА. 

Игра «Пари НН» — «Зенит» пройдёт 22 июля в Нижнем Новгороде. Матч начнётся в 15:15 мск. 

Ранее сообщалось, что «Зенит» хочет заработать на продаже Малкома больше €50 млн.

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