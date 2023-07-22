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Американский боксёр Джонсон: моя мечта — жить в России

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Американский боксёр Кевин Джонсон заявил, что его мечтой является жизнь в России.
Американский боксёр Джонсон: моя мечта — жить в России
  • Gettyimages.ru

«Моя американская мечта — жить в России. Я много лет приезжал сюда, объездил много городов и сёл. И понял, что мне по душе российские просторы. К тому же здесь более качественная еда», — приводит слова Джонсона Sovainfo.ru.

43-летний Джонсон последний поединок провёл с россиянином Вячеславом Дациком в рамках главного события турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ», где одержал победу судейским решением. Джонсон за свою профессиональную карьеру встречался с Виталием Кличко, Тайсоном Фьюри, Дереком Чисорой и Энтони Джошуа.

Ранее американский боец полусредней весовой категории UFC Колби Ковингтон допустил возможность проведения поединка с россиянином Исламом Махачевым.

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