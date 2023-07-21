Кузяев дебютировал за «Гавр» в товарищеском матче с ПСЖ
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Российский полузащитник вышел на замену после первого тайма в товарищеском матче с «Пари Сен-Жермен».
12 июля россиянин на правах свободного агента подписал контракт сроком на два года.
В сезоне-2022/23 Кузяев забил пять мячей и отдал семь результативных передач в 31 матче за «Зенит» во всех турнирах. Его контракт с клубом действовал до 30 июня 2023 года.
Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил переход Кузяева в «Гавр».