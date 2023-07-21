Кузяев дебютировал за «Гавр» в товарищеском матче с ПСЖ

Российский полузащитник Далер Кузяев дебютировал в составе французского клуба «Гавр».

Российский полузащитник вышел на замену после первого тайма в товарищеском матче с «Пари Сен-Жермен».

12 июля россиянин на правах свободного агента подписал контракт сроком на два года.

В сезоне-2022/23 Кузяев забил пять мячей и отдал семь результативных передач в 31 матче за «Зенит» во всех турнирах. Его контракт с клубом действовал до 30 июня 2023 года.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил переход Кузяева в «Гавр».