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Кузяев дебютировал за «Гавр» в товарищеском матче с ПСЖ

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Российский полузащитник Далер Кузяев дебютировал в составе французского клуба «Гавр».
Кузяев дебютировал за «Гавр» в товарищеском матче с ПСЖ
  • AFP
  • © Kirill KUDRYAVTSEV

Российский полузащитник вышел на замену после первого тайма в товарищеском матче с «Пари Сен-Жермен».

12 июля россиянин на правах свободного агента подписал контракт сроком на два года.

В сезоне-2022/23 Кузяев забил пять мячей и отдал семь результативных передач в 31 матче за «Зенит» во всех турнирах. Его контракт с клубом действовал до 30 июня 2023 года.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил переход Кузяева в «Гавр».

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