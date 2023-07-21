Карякин: победа России в СВО поможет убрать зомбированность на Украине

Российский шахматист Сергей Карякин высказал мнение, что победа России в СВО поможет убрать зомбированность населения Украины.

«Зомбированность на Украине, безусловно, есть. Когда людям много лет вливают в уши определённую картину, то большая часть этому поддаётся. И требуется время, чтобы люди осознали, что происходит на самом деле и что всё не так, как им рассказывают. Но это произойдёт не сразу. Возвращаемся к тому, что здесь нужна победа и освобождение городов, чтобы люди поняли», — цитирует Карякина РИА Новости.

Международная федерация шахмат дисквалифицировала (ФИДЕ) 33-летнего россиянина на шесть месяцев за то, что он в 2022 году публично поддержал СВО.

28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает отказывать в участии атлетам, связанным с вооружёнными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.

Ранее Карякин высказал мнение, что Исинбаева допустила ошибку с последним заявлением.