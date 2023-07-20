Узнать больше

Сёмин: Черчесов может продолжить работать в Европе

Короткая ссылка
Бывший наставник сборной России по футболу Юрий Сёмин считает, что Станислав Черчесов после увольнения с поста главного тренера «Ференцвароша» сможет найти себе работу в европейском клубе.
Сёмин: Черчесов может продолжить работать в Европе
  • Gettyimages.ru
  • © Laszlo Szirtesi

«Может ли он быть интересен в Европе? Вполне реально, он знает языки, работал много за границей. Поэтому и такой вариант возможен», — цитирует Сёмина ТАСС.

При этом экс-тренер московского «Локомотива» не исключил, что в услугах Черчесова может быть заинтересован российский клуб.

«Если захочет, сможет работать в России, почему нет. Это тренер высокого уровня, он неоднократно это доказывал, поэтому будет предложение — будет работать», — добавил Сёмин.

21 июля стало известно, что руководство «Ференцвароша» приняло решение уволить Черчесова после вылета венгерского клуба из розыгрыша Лиги чемпионов. Команда из Будапешта потерпела поражение по сумме двух матчей от фарерского «Клаксвика» (0:0, 0:3) в первом квалификационном раунде турнира.

Ранее Анзор Кавазашвили заявил, что Черчесов предпочтёт европейское продолжение тренерской карьеры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить