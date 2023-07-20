Сёмин: Черчесов может продолжить работать в Европе

Бывший наставник сборной России по футболу Юрий Сёмин считает, что Станислав Черчесов после увольнения с поста главного тренера «Ференцвароша» сможет найти себе работу в европейском клубе.

«Может ли он быть интересен в Европе? Вполне реально, он знает языки, работал много за границей. Поэтому и такой вариант возможен», — цитирует Сёмина ТАСС.

При этом экс-тренер московского «Локомотива» не исключил, что в услугах Черчесова может быть заинтересован российский клуб.

«Если захочет, сможет работать в России, почему нет. Это тренер высокого уровня, он неоднократно это доказывал, поэтому будет предложение — будет работать», — добавил Сёмин.

21 июля стало известно, что руководство «Ференцвароша» приняло решение уволить Черчесова после вылета венгерского клуба из розыгрыша Лиги чемпионов. Команда из Будапешта потерпела поражение по сумме двух матчей от фарерского «Клаксвика» (0:0, 0:3) в первом квалификационном раунде турнира.

Ранее Анзор Кавазашвили заявил, что Черчесов предпочтёт европейское продолжение тренерской карьеры.