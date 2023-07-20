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Онана подтвердил, что переходит в «Манчестер Юнайтед»

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Вратарь Андре Онана попрощался с болельщиками «Интера» и подтвердил переход в «Манчестер Юнайтед».
Онана подтвердил, что переходит в «Манчестер Юнайтед»
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«Быть игроком «Интера» — это особый способ понимания жизни. Обстоятельства складываются так, что мне нужно начать новый путь в «Манчестер Юнайтед».

Я полон энтузиазма, но понимаю, что буду скучать. Вечная благодарность всем болельщикам», — написал Онана в социальных сетях.

В сезоне-2022/23 Онана провёл 41 матч за команду во всех турнирах, пропустил 36 мячей и 19 раз сыграл матч на ноль.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» согласовал трансфер Онана.

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