Онана подтвердил, что переходит в «Манчестер Юнайтед»

Вратарь Андре Онана попрощался с болельщиками «Интера» и подтвердил переход в «Манчестер Юнайтед».

«Быть игроком «Интера» — это особый способ понимания жизни. Обстоятельства складываются так, что мне нужно начать новый путь в «Манчестер Юнайтед».

Я полон энтузиазма, но понимаю, что буду скучать. Вечная благодарность всем болельщикам», — написал Онана в социальных сетях.

В сезоне-2022/23 Онана провёл 41 матч за команду во всех турнирах, пропустил 36 мячей и 19 раз сыграл матч на ноль.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» согласовал трансфер Онана.