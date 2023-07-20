Узнать больше

Sport24: форвард Полоз тренируется с ФК «Торпедо»

Короткая ссылка
Нападающий Дмитрий Полоз близок к переходу в московский футбольный клуб «Торпедо».
Sport24: форвард Полоз тренируется с ФК «Торпедо»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Игрок тренируется с чёрно-белыми, сообщает Sport24.

Накануне президент «Торпедо» Ярослав Савин подтвердил, что клуб ведёт переговоры с Полозом.

13 июня 32-летний форвард покинул «Ростов». Футболист выступал за команду с 2012-го по 2017-й, а затем вернулся в клуб в 2020-м. Всего Полоз провёл за клуб 242 матча и забил 58 мячей.

Ранее сообщалось, что «Фатих Карагюмрюк» не станет покупать Полоза из-за высокого запроса на зарплату футболиста.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить