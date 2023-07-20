Sport24: форвард Полоз тренируется с ФК «Торпедо»

Нападающий Дмитрий Полоз близок к переходу в московский футбольный клуб «Торпедо».

Игрок тренируется с чёрно-белыми, сообщает Sport24.

Накануне президент «Торпедо» Ярослав Савин подтвердил, что клуб ведёт переговоры с Полозом.

13 июня 32-летний форвард покинул «Ростов». Футболист выступал за команду с 2012-го по 2017-й, а затем вернулся в клуб в 2020-м. Всего Полоз провёл за клуб 242 матча и забил 58 мячей.

Ранее сообщалось, что «Фатих Карагюмрюк» не станет покупать Полоза из-за высокого запроса на зарплату футболиста.