Sport24: форвард Полоз тренируется с ФК «Торпедо»
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Игрок тренируется с чёрно-белыми, сообщает Sport24.
Накануне президент «Торпедо» Ярослав Савин подтвердил, что клуб ведёт переговоры с Полозом.
13 июня 32-летний форвард покинул «Ростов». Футболист выступал за команду с 2012-го по 2017-й, а затем вернулся в клуб в 2020-м. Всего Полоз провёл за клуб 242 матча и забил 58 мячей.
Ранее сообщалось, что «Фатих Карагюмрюк» не станет покупать Полоза из-за высокого запроса на зарплату футболиста.