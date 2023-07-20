Карякин: российских шахматистов вряд ли допустят на турниры ФИДЕ в Азии под своим флагом

Гроссмейстер Сергей Карякин высказался о возможном допуске российских шахматистов на турниры Международной шахматной федерации (ФИДЕ) под своим флагом.

«Непосредственно организаторы турниров в Азии с удовольствием допустили бы нас под флагом и гимном, но смогут или нет — сказать сложно. В коммерческих соревнованиях наверняка будет возможно, а вот под эгидой ФИДЕ — не уверен», — цитирует Карякина РИА Новости.

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) отстранила Россию и Белоруссию от участия в турнирах под своей эгидой, однако в личных соревнованиях российские и белорусские шахматисты могут выступать под флагом организации. 28 февраля юрист ФИДЕ Александр Мартынов сообщил о переходе ФШР в ACF.

Ранее российский гроссмейстер Кирилл Алексеенко поменял спортивное гражданство.