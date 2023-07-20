Родионенко: FIG в течение недели должна разъяснить условия допуска российских гимнастов

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что Международная федерация гимнастики (FIG) в течение недели разъяснит конкретные условия для допуска российских атлетов на международные турниры.

«Они пишут, что в течение недели расставят все точки над «и». Мы не понимаем, что они подразумевают под нейтральным статусом, это очень напрягает. Пока даже непонятно, будет ли допуск из-за нейтрального статуса», — цитирует Родионенко РИА Новости.

13 июля стало известно, что руководство Международного олимпийского комитета (МОК) приняло решение не направлять официальное приглашение на летние Игры 2024 года сборным России и Белоруссии.

При этом в марте МОК огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер выразила мнение, что не стоит переоценивать решение FIG снять санкции с российских спортсменов.