Узнать больше

Стоичков: Месси не волнуют деньги, потому что он любит футбол

Короткая ссылка
Бывший футболист «Барселоны» Христо Стоичков объяснил, почему нападающий Лионель Месси не вернулся в каталонский клуб.
Стоичков: Месси не волнуют деньги, потому что он любит футбол
  • AFP
  • © Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

«Я знал, что Месси не вернётся в «Барселону» из-за того, как он ушёл из клуба. Лео хотел остаться любой ценой, чтобы завершить карьеру в «Барселоне». Он сказал, что не собирается возвращаться, чтобы его бывшие одноклубники не страдали. Это показывает его величие, потому что в случае возвращения президент клуба должен был снизить зарплаты игроков и сократить другие расходы», — приводит слова Стоичкова beIN Sports со ссылкой на Stats Perform.

Экс-игрок поделился мнением о переходе 36-летнего аргентинца в «Интер Майами».

«Лео перешёл в МЛС, чтобы соревноваться и играть. Месси не волнуют деньги, потому что он любит футбол», — сказал он.

15 июля нападающий подписал с американским клубом контракт на два года.

Ранее сообщалось, что Месси провёл первую тренировку в составе «Интер Майами».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить