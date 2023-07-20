Стоичков: Месси не волнуют деньги, потому что он любит футбол
- AFP
- © Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
«Я знал, что Месси не вернётся в «Барселону» из-за того, как он ушёл из клуба. Лео хотел остаться любой ценой, чтобы завершить карьеру в «Барселоне». Он сказал, что не собирается возвращаться, чтобы его бывшие одноклубники не страдали. Это показывает его величие, потому что в случае возвращения президент клуба должен был снизить зарплаты игроков и сократить другие расходы», — приводит слова Стоичкова beIN Sports со ссылкой на Stats Perform.
Экс-игрок поделился мнением о переходе 36-летнего аргентинца в «Интер Майами».
«Лео перешёл в МЛС, чтобы соревноваться и играть. Месси не волнуют деньги, потому что он любит футбол», — сказал он.
15 июля нападающий подписал с американским клубом контракт на два года.
Ранее сообщалось, что Месси провёл первую тренировку в составе «Интер Майами».