Васильев призвал остановить травлю Исинбаевой

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о ситуации вокруг двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой.

«Конечно, Елена не заслужила этого. Не надо всех этих резких движений. Она девушка, могла просто не понять всю серьёзность того, что она является офицером российской армии. Многие спортсмены не служат в армии, поэтому не до конца осознают ответственность за то, что носят погоны на плечах. Что же, их теперь казнить? Я против этого», — приводит слова Васильева РИА Новости.

Как сообщает El Digital Sur, бывшая спортсменка проживает в роскошном комплексе на острове Тенерифе (Испания).

Исинбаева входит в комиссию спортсменов МОК с 2016 года. 41-летняя россиянка — двукратная олимпийская чемпионка, бронзовый призёр Олимпийских игр, трёхкратная чемпионка мира на открытом воздухе и четырёхкратная чемпионка мира в помещении, чемпионка Европы на открытом воздухе и в помещении, а также обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом.

Ранее глава Дагестана Меликов поручил переименовать стадион в Махачкале, названный в честь Исинбаевой.