Ду Кейрос рассказал, что в детстве играл в футбол в тюрьме
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«Я играл с детьми других заключённых. Эта история серьёзно повлияла на мой характер. У меня отбило желание повторить судьбу сидевших. Сокамерники даже говорили папе, что я талантливый», — цитирует Ду Кейроса СЭ.
В прошлом сезоне игрок провёл за «Коринтианс» 17 матчей, в которых не сумел набрать результативные баллы. Он вошёл в сделку между российским и бразильским клубами по обмену игроков.
Ранее Ду Кейрос не исключил, что может получить российское гражданство.