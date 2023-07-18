Ду Кейрос рассказал, что в детстве играл в футбол в тюрьме

Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос рассказал, что играл в футбол во время визита к отцу в тюрьму.

«Я играл с детьми других заключённых. Эта история серьёзно повлияла на мой характер. У меня отбило желание повторить судьбу сидевших. Сокамерники даже говорили папе, что я талантливый», — цитирует Ду Кейроса СЭ.

В прошлом сезоне игрок провёл за «Коринтианс» 17 матчей, в которых не сумел набрать результативные баллы. Он вошёл в сделку между российским и бразильским клубами по обмену игроков.

Ранее Ду Кейрос не исключил, что может получить российское гражданство.