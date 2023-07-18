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Немецкая федерация гимнастики выступила против возвращения России на соревнования

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Президент Немецкой федерации гимнастики Альфонс Хельц высказал свою позицию по поводу возможного возвращения россиян на международные старты.
Немецкая федерация гимнастики выступила против возвращения России на соревнования
  • Gettyimages.ru
  • © David Madison

«Нейтральный статус? У нас нет какого-либо представления о том, как это должно выглядеть на практике. Как спортсмен из России может быть нейтральным?» — цитирует Хельца DPA.

28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает отказывать в участии атлетам, связанным с вооружёнными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.

Ранее сообщалось, что в Госдуме готовят законопроект о выплате спортсменами компенсации при смене гражданства.

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