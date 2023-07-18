Немецкая федерация гимнастики выступила против возвращения России на соревнования

Президент Немецкой федерации гимнастики Альфонс Хельц высказал свою позицию по поводу возможного возвращения россиян на международные старты.

«Нейтральный статус? У нас нет какого-либо представления о том, как это должно выглядеть на практике. Как спортсмен из России может быть нейтральным?» — цитирует Хельца DPA.

28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает отказывать в участии атлетам, связанным с вооружёнными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.

Ранее сообщалось, что в Госдуме готовят законопроект о выплате спортсменами компенсации при смене гражданства.