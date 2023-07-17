Узнать больше

Transfermarkt: ЦСКА хочет подписать футболиста сборной Турции Токёза

Короткая ссылка
Полузащитник сборной Турции Дорукхан Токёз может перейти в ЦСКА в летнее трансферное окно.
Transfermarkt: ЦСКА хочет подписать футболиста сборной Турции Токёза
  • Gettyimages.ru
  • © ANP

Как сообщает Transfermarkt, футболист может перейти в армейский клуб в статусе свободного агента. 

Токёз в сезоне-2022/23 выступал за «Трабзонспор» и провёл за клуб девять матчей во всех турнирах, но не смог отметиться результативными действиями. Его контракт с клубом истёк 17 июля. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €5 млн.

Ранее бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич высказал мнение, что армейский клуб сможет навязать борьбу «Зениту» в сезоне-2023/24.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить