Transfermarkt: ЦСКА хочет подписать футболиста сборной Турции Токёза
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Как сообщает Transfermarkt, футболист может перейти в армейский клуб в статусе свободного агента.
Токёз в сезоне-2022/23 выступал за «Трабзонспор» и провёл за клуб девять матчей во всех турнирах, но не смог отметиться результативными действиями. Его контракт с клубом истёк 17 июля. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €5 млн.
Ранее бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич высказал мнение, что армейский клуб сможет навязать борьбу «Зениту» в сезоне-2023/24.