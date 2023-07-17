Transfermarkt: ЦСКА хочет подписать футболиста сборной Турции Токёза

Полузащитник сборной Турции Дорукхан Токёз может перейти в ЦСКА в летнее трансферное окно.

Как сообщает Transfermarkt, футболист может перейти в армейский клуб в статусе свободного агента.

Токёз в сезоне-2022/23 выступал за «Трабзонспор» и провёл за клуб девять матчей во всех турнирах, но не смог отметиться результативными действиями. Его контракт с клубом истёк 17 июля. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €5 млн.

Ранее бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич высказал мнение, что армейский клуб сможет навязать борьбу «Зениту» в сезоне-2023/24.