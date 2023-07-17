Узнать больше

Санкар: Захарян хотел играть за «Галатасарай», но его отец сорвал трансфер

Короткая ссылка
Турецкий журналист Озгюр Санкар рассказал, почему полузащитник «Динамо» Арсен Захарян не перешёл в «Галатасарай».
Санкар: Захарян хотел играть за «Галатасарай», но его отец сорвал трансфер
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«В этом трансфере было только одно препятствие — мнение отца Арсена. «Галатасарай» договорился с «Динамо». Арсен хотел играть за турецкий клуб, однако сделка была сорвана из-за взглядов его отца», — цитирует Санкара Independent Türkçe.

Он добавил, что турецкий и российский клубы договорились о цене — €13 млн за полузащитника.

В сезоне-2022/23 россиянин сыграл за «Динамо» в 37 матчах, забил пять голов и отдал десять результативных передач.

Ранее сообщалось, что в «Фейеноорде» подтвердили интерес к Захаряну.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить