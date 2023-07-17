Санкар: Захарян хотел играть за «Галатасарай», но его отец сорвал трансфер

Турецкий журналист Озгюр Санкар рассказал, почему полузащитник «Динамо» Арсен Захарян не перешёл в «Галатасарай».

«В этом трансфере было только одно препятствие — мнение отца Арсена. «Галатасарай» договорился с «Динамо». Арсен хотел играть за турецкий клуб, однако сделка была сорвана из-за взглядов его отца», — цитирует Санкара Independent Türkçe.

Он добавил, что турецкий и российский клубы договорились о цене — €13 млн за полузащитника.

В сезоне-2022/23 россиянин сыграл за «Динамо» в 37 матчах, забил пять голов и отдал десять результативных передач.

Ранее сообщалось, что в «Фейеноорде» подтвердили интерес к Захаряну.