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Беллингем: Кроос всегда приземляет мяч туда, куда он хочет

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Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем восхитился своим одноклубником Тони Кроосом.

«Тони — мастер. Мяч всегда приземляется туда, куда он хочет. Было одним удовольствием наблюдать за игрой Крооса со стороны, а теперь — быть с ним рядом», — сказал Беллингем пресс-службе «Реала».

Кроос выступает за сливочных с 2014 года. В составе команды он выиграл 20 трофеев, в том числе четыре Лиги чемпионов. Немец также является рекордсменом по числу побед на Клубном чемпионате мира (шесть титулов) и Суперкубке УЕФА (пять).

Ранее сообщалось, что Тони Кроос и Лука Модрич убедили Арда Гюлера перейти в «Реал».

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