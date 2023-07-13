Футболист ЦСКА Мойзес назвал Дивеева лучшим центральным защитником России
- РИА Новости
«Дивеев мне очень нравится. Это лучший защитник России. Игорь очень силён, у него великолепная передача, хорошо читает игру», — цитирует Мойзеса Sport24.
В сезоне-2022/23 Дивеев забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 26 матчах за армейцев во всех турнирах. Его контракт с красно-синими был рассчитан до 30 июня 2024 года. 9 июня ЦСКА сообщил о продлении соглашения с защитником до 2028 года.
Ранее Дивеев назвал фаворитов Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2023/24.