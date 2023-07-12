Организаторы турнира в России пожелали «Црвена звезда» достойно выступить в Лиге чемпионов

Директор по спортивному маркетингу PARI Алексей Левинский поздравил сербский клуб «Црвена звезда» с победой на турнире в Санкт-Петербурге.

«Поздравляем «Црвена звезда», которая впервые приняла участие в турнире и добилась триумфа! Сербская команда уверенно провела этот турнир, показав красивую атакующую игру. Это полностью заслуженная победа, и мы желаем «Црвена звезда» успешно выступить в Лиге чемпионов», — заявил Левинский.

В матче третьего тура Кубка PARI Премьер в Санкт-Петербурге «Црвена звезда» обыграл турецкий «Фенербахче» со счётом 3:1 и стал победителем турнира.

Ранее на Украине осудили участие команд «Црвена звезда», «Фенербахче» и «Нефтчи» в турнире в России.